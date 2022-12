Aktualisiert am

Geiselnahme in Dresden

Geiselnahme in Dresden :

Geiselnahme in Dresden : Täter war offenbar psychisch krank

Nach dem glimpflichen Ausgang einer Geiselnahme in Dresden sucht die Polizei nach dem Motiv des getöteten Geiselnehmers.

Nach einer Geiselnahme in einem Dresdner Einkaufszentrum am Samstag suchen die Ermittler nach dem Motiv des Täters.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Am Samstagmorgen hatte ein 40 Jahre alter Mann im Dresdner Stadtteil Prohlis in einem Mehrfamilienhaus wohl zunächst seine 62 Jahre alte Mutter getötet und war dann ins Stadtzentrum gefahren, wo er sich Zutritt zu den Studios eines regionalen Radiosenders zu verschaffen suchte.

Als das nicht gelang, schoss er laut Polizei mehrfach durch die Tür, kam aber nicht hinein. Die Mitarbeiter des Senders waren zu der Zeit bereits durch einen zweiten Ausgang geflohen und blieben unverletzt.

Anschließend lief der Mann, der während der Tat ein neun Jahre altes Kind einer Bekannten dabei hatte, in ein nahegelegenes Einkaufszentrum, wo er eine 38 Jahre alte Angestellte eines Marktes als Geisel nahm und sich mit ihr und dem Kind in einem Büro verbarrikadierte. Von dort aus habe er dann am frühen Vormittag die Polizei angerufen.

Die Einsatzkräfte sperrten daraufhin die Innenstadt weiträumig ab, Straßenbahnlinien wurden umgeleitet, und auch der berühmte Striezelmarkt durfte zunächst nicht seine Tore öffnen. Spezialkräfte des Landeskriminalamts sicherten den Tatort und blieben permanent in Kontakt mit dem Täter.

Mehr zum Thema 1/

Nach dem Mittag vernahmen die Einsatzkräfte Schüsse aus dem Büro, woraufhin sie sich zum Zugriff entschlossen. Sie stürmten den Raum, in dem der bewaffnete Geiselnehmer mit der Frau und dem Kind war. Dabei kam es zum Schusswechsel, wobei der Täter tödlich verletzt wurde. Die beiden Geiseln blieben körperlich unverletzt. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) dankte den 300 beteiligten Einsatzkräften am Samstag für ihr schnelles und besonnenes Handeln.

Der Tod zweier Menschen sei zwar kein guter Ausgang, dennoch habe die Polizei die nicht einfache Lage der Geiseln gelöst. Die Polizei teilte mit, dass der Täter psychisch erkrankt war. Laut Staatsanwaltschaft war bis Sonntag unklar, ob der Mann legal im Besitz der Schusswaffe war. Sie hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um die Todesumstände des Mannes zu untersuchen.