Subventionshilfe : Betrug mit Corona-Hilfen in Berlin

In Berlin gibt es ein erstes größeres Verfahren wegen Subventionsbetrugs in der Corona-Krise. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gehen die Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt gegen den 46 Jahre alten Ahmad A. vor, den ehemaligen Verantwortlichen einer vormals in Wedding ansässigen Moschee. In den Verfassungsschutzberichten tauchte sie stets als mutmaßlicher Islamistentreffpunkt auf.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. F.A.Z.

A. wird verdächtigt, Fördermittel in Höhe von 18.000 Euro durch falsche Angaben von der Investitionsbank Berlin erschlichen zu haben. Am Mittwoch durchsuchten die Ermittler seine Räume und beschlagnahmten Geld sowie elektronische Geräte.

Ob A. mit den Zahlungen Vorhaben in der islamistischen Szene umsetzen wollte, sei Gegenstand der Ermittlungen, heißt es in der Mitteilung. Die Fördermittel der Investitionsbank seien gesichert worden.