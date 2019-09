Bei Radrundfahrt La Vuelta : Sportübertragung aus Helikopter enttarnt Cannabis-Plantage

Aktualisiert am

Die spanische Polizei ist einem illegalen Hanf-Anbauer auf die Spur gekommen – via Liveübertragung. Während eines Radrenners übertrug das Fernsehen Bilder der üppigen Plantage auf einem Dach mitten in der Stadt.

Unbekannte Hanf-Anbauer haben den Radprofis der Spanien-Rundfahrt für einen Augenblick unfreiwillig die Show gestohlen. Ein Hubschrauber des spanischen Fernsehens zeigte bei der Liveübertragung der achten Etappe der Vuelta 2019 einem Millionenpublikum eine illegale Cannabis-Plantage auf dem Dach eines Wohnhauses der Gemeinde Igualada rund 60 Kilometer nordwestlich von Barcelona.

Auch die Polizei schaute zu. Wie Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Behörden berichteten, nahmen die zuständigen Behörden am Wochenende Ermittlungen auf. Die rund 40 Hanfpflanzen seien inzwischen sichergestellt und vernichtet worden, hieß es. Die Hanf-Anbauer seien aber noch nicht gefunden worden. Aus der Hanfpflanze können die Drogen Marihuana und Haschisch hergestellt werden.

Die Vuelta wurde am Mittwoch mit einer 180 Kilometer langen Etappe von Saint-Palais in Frankreich nach Urdax in der Region Navarra fortgesetzt.