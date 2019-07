In Spanien : Pferdefleisch-Betrüger festgenommen

Pferdefleisch in Hamburgern und Lasagne: Der Skandal liegt mittlerweile schon mehrere Jahre zurück. Seit 2013 wird in dem Fall ermittelt. Nun wurde in der spanischen Kleinstadt Calp in der Provinz Alicante ein mutmaßlich Hauptverantwortlicher dieses Skandals verhaftet.

Der niederländische Fleischhändler Jan F. sei bereits vor einer Woche von der spanischen Polizei verhaftet worden, berichtet die Zeitung „El Mundo“. Der europäische Haftbefehl sei demnach von Frankreich ausgestellt worden. Dort muss F. eine 22 Monate lange Haftstrafe verbüßen.

F. stand schon mehrmals vor Gericht. 2012 verurteilte ihn ein niederländisches Gericht für einen Etikettenschwindel, weil er über Jahre Pferdefleisch aus Süd- und Mittelamerika importiert und es als Rindfleisch an französische Unternehmen verkauft hatte.

Im europaweiten Skandal 2013 stammte das Pferdefleisch aus rumänischen Schlachthöfen. Der Skandal kam ans Licht, als in Irland Pferdefleisch in Hamburgern entdeckt wurde. Danach ermittelten die Behörden auch in anderen europäischen Ländern und fanden Pferdefleisch in Mahlzeiten, obwohl auf deren Etiketten reines Rindfleisch stand. Auch Deutschland war betroffen.

Wie „El Mundo“ schreibt, war der verhaftete Jan F. vor Jahren aus seinem Heimatland nach Spanien umgezogen, um einer Festnahme zu entgehen. Wie die Zeitung berichtet, soll er sich in Spanien ein teures Leben gegönnt haben: ein zwei Millionen teures Anwesen, Luxus-Autos und ausschweifende Partys.