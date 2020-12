Aktualisiert am

Juan Carlos will heim an Weihnachten

Steuerhinterziehungsverdacht : Juan Carlos will heim an Weihnachten

Gegen Juan Carlos wird in Spanien wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung ermittelt. Bild: AP

Der emeritierte spanische König Juan Carlos lebt derzeit in einem Luxushotel in Abu Dhabi. Zu Weihnachten will er zurück nach Madrid und dafür sogar nachträglich Steuern zahlen.