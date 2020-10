Forscher im Interview : „Mit Demokratie kommen Clans nicht gut zurecht“

Aktualisiert am

Früher dachte man bei Clans an schottische Hochlandbewohner, die einander die Köpfe einschlagen. Heute denkt man an Drogenhandel und Schweigegelübde. Ein Interview mit Clan-Forscher Ralph Ghadban, der sagt: „Junge Frauen spielen eine entscheidende Rolle“.

Polizisten in Essen kontrollieren den Mercedes zweier junger Männer. Bild: Daniel Pilar

Der Migrationsforscher und Buchautor Ralph Ghadban, der 1972 aus dem Libanon nach Deutschland kam, gilt als exzellenter Kenner nicht nur der aktuellen Clan- Szene in der Bundesrepublik. Nach Erscheinen seines Buchs: „Arabische Clans. Die unterschätzte Gefahr“ stand er eine Zeitlang unter Polizeischutz. Im Libanon hat er Philosophie und Islamwissenschaft studiert, in Berlin promovierte er in Politikwissenschaft, wo er seitdem auch lebt. Er war Leiter der Beratungsstelle für Araber des Diakonischen Werks und Mitglied der ersten Islamkonferenz. Als Sozialarbeiter hatte er direkten Kontakt zu Clan-Strukturen. Er ist vor allem Spezialist für die Mhallamiye aus dem Libanon und der Osttürkei, die hierzulande diverse Clans gebildet haben.

Rainer Schmidt Verantwortlicher Redakteur Frankfurter Allgemeine Quarterly. F.A.Z.

Ralph Ghadban, warum denken wir beim Wort „Clan“ heute meist automatisch an kriminelle Machenschaften?