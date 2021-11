Sorgerechtsstreit um Eitan : Internationaler Haftbefehl gegen Großvater erlassen

Tödlicher Bootsunfall : Hauptangeklagter im Gardasee-Prozess bittet um Entschuldigung

In Brescia hat der Prozess gegen einen 52 Jahre alten Münchener begonnen. Er soll bei einem Bootsunglück am Gardasee für den Tod zweier Menschen verantwortlich sein – nun wendet er sich an die Hinterbliebenen.