Solingen : „Fünf Kinderleichen in ihren Kinderbetten“

Die fünf in Solingen tot aufgefundenen Kinder sollen ersten Obduktionsberichten zufolge erstickt sein. „Das sagt noch nichts über den genauen Tathergang aus“, sagte der Wuppertaler Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt am Freitag. „Es gibt auch Hinweise auf eine Sedierung. Toxikologische Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.“ Der Tatzeitpunkt liege zwischen dem Mittwochnachmittag und dem Donnerstagvormittag, sagte der Leiter der Mordkommission, Marcel Maierhofer.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Tatverdächtig ist laut der Ermittler einzig die Mutter. Sie sei derzeit verletzt und nicht vernehmungsfähig. Keiner der insgesamt drei Kindsväter sei tatverdächtig. Vier der getöten Kinder stammen demnach von einem Mann, eines der getöteten Kinder stammt aus einer anderen Beziehung, ebenso der älteste Sohn, der körperlich unversehrt blieb. Bei der Polizei Wuppertal sei gegen Mittag eine Information der Polizei Mönchengladbach eingegangen. Die Großmutter der getöteten Kinder habe mitgeteilt, dass ihre Tochter ihr gesagt habe, dass fünf Kinder tot seien und einzig der älteste Enkel auf dem Weg zu ihr sei.

Der älteste Sohn habe dann in einem „schulischen Gruppenchat“ mitgeteilt, dass all seine Geschwister tot seien. Er traf später unbeschadet bei der Großmutter ein und wurde dort von der Seelsorge betreut. Man könne momentan nicht ausschließen, dass der älteste Sohn verschont geblieben worden sei, weil er zur Tatzeit nicht in der Wohnung gewesen war. Dies sei aber bloße Mutmaßung, sagte der Ermittlungsleiter Robert Gereci.

Die größte Herausforderung sei laut Gereci gewesen, „dass auf tragisch-schreckliche Weise fünf Solinger Kinder ums Leben“ gekommen seien, dass die Polizisten „die Situation so auffinden“ mussten und dass die Beamten, die vor Ort gewesen seien, nun einer Betreuung bedürfen.

Der Leiter der Mordkommission, Marcel Maierhofer, rekapitulierte die Ereignisse wie folgt: „Wir haben gestern am Tatort fünf Kinderleichen in ihren Kinderbetten vorgefunden.“ Aus den Spuren rekonstruierten die Beamten, dass der älteste Sohn planmäßig morgens zur Schule gegangen sei. Man habe eine „Frühstückssituation“ vorgefunden. Die Mutter habe unter einem Vorwand den ältesten Sohn vorzeitig aus dem Unterricht geholt. Gemeinsam seien die beiden mit einem Zug Richtung Düsseldorf gefahren. Dort habe sie ihn alleine weiterfahren lassen nach Mönchengladbach. Sie sei in Düsseldorf ausgestiegen. Auf der Fahrt habe sie einen WhatsApp-Chat mit ihrer Mutter geführt und gesagt, dass es ihr wegen der Trennung von ihrem Lebensgefährten sehr schlecht gehe. Die Trennung ist demnach ein Jahr her. Die Großmutter kontaktierte dann die Polizei.

Die Mutter habe sich dann 20 Minuten allein am Düsseldorfer Bahnhof aufgehalten. Danach habe sie sich „mutmaßlich in suizidaler Absicht“ vor einen einfahrenden Zug geworfen. Es sei zu inneren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen gekommen.



Hilfe bei Suizidgedanken



Wenn Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie – auch anonym – mit anderen Menschen über Ihre Gedanken sprechen können.



Das geht telefonisch, im Chat, per Mail oder persönlich.



Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222.

Der Anruf bei der Telefonseelsorge ist nicht nur kostenfrei, er taucht auch nicht auf der Telefonrechnung auf, ebenso nicht im Einzelverbindungsnachweis.



Ebenfalls von der Telefonseelsorge kommt das Angebot eines Hilfe-Chats. Die Anmeldung erfolgt auf der Webseite der Telefonseelsorge. Den Chatraum kann man auch ohne vereinbarten Termin betreten, mit etwas Glück ist ein Berater frei. In jedem Fall klappt es mit einem gebuchten Termin.



Das dritte Angebot der Telefonseelsorge ist die Möglichkeit der E-Mail-Beratung. Auf der Seite der Telefonseelsorge melden Sie sich an und können Ihre Nachrichten schreiben und Antworten der Berater lesen. So taucht der E-Mail-Verkehr nicht in Ihren normalen Postfächern auf.



Der ursprüngliche Grund könne auf die zerrütteten Eheverhältnisse zurückgeführt werden, sagte Maierhofer. Es habe im Laufe des Trennungsjahres eine Diebstahlanzeige der Mutter gegen den Mann gegeben sowie drei weitere Einsätze. „Nach dem derzeitigen Stand können wir davon ausgehen, dass sie die Tat aus einem Zustand emotionaler Überforderung heraus begangen hat.“

Am späten Freitagnachmittag erließ ein Richter Haftbehl gegen die Mutter, wie Staatsanwalt Kaune-Gebhardt sagte. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn zuvor wegen fünffachen Mordes beantragt. Ob die 27-Jährige nun in ein Justizvollzugskrankenhaus kommt, sei noch ungewiss.