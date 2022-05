USA : Sohn soll Mutter während Angelausflug aus Gier umgebracht haben

Ein Mann ist in den USA angeklagt worden, weil er seine Mutter während eines Angelausflugs ermordet haben soll, um das Erbe seiner Familie anzutreten. Einer Mitteilung des US-Justizministeriums vom Dienstag zufolge soll der 28-jährige Nathan Carman aus dem Bundesstaat Vermont das Boot mit der Leiche seiner Mutter bereits im Jahr 2016 vor der Nordostküste der USA versenkt haben.

Der Verdächtige wurde jedoch erst am Dienstag deshalb verhaftet. Laut einer separaten Anklageschrift hatte Carman 2013 auch seinen Großvater John Chakalos in dessen Haus im Bundesstaat Connecticut erschossen. Der Mord an der Mutter diente demnach dem Plan, an den Nachlass des Großvaters, zu dem auch Stiftungen gehören, zu kommen.

US-Medienberichten zufolge wurde Carman acht Tage, nachdem er mit seiner Mutter zum Fischen gefahren war, allein in einem Schlauchboot gefunden. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Carman soll später versucht haben, das Geld für das Fischerboot von der Versicherung wiederzubekommen. Er wird deshalb auch des Versicherungsbetrugs angeklagt.

Sollte Carman wegen Mordes schuldig gesprochen werden, droht ihm lebenslange Haft. Wegen mehrerer Betrugsvorwürfe drohen ihm außerdem jeweils bis zu 30 Jahre Haft.