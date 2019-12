Sohn gesteht Tat : Mann und Frau erstochen aufgefunden

Aktualisiert am

In Rostock hat ein Mann bei der Polizei gestanden, seine Eltern getötet zu haben. Die Beamten fanden das tote Paar wenig später in einer Wohnung.

Ein Mann und eine Frau sind in Rostock in einer Wohnung erstochen aufgefunden worden. Zuvor hatte der 39 Jahre Sohn der beiden bei der Polizei die Tat gestanden. Der Deutsche sei am Silvestertag gegen neun Uhr bei der Polizei erschienen und habe erklärt, seine Eltern getötet zu haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Beamte seien daraufhin zu der Wohnung im Stadtteil Dierkow geeilt und hätten einen Mann und eine Frau tot gefunden, die Messerstiche aufwiesen. Das Alter der beiden sei noch unklar, es sei aber sicher, dass es sich um die Eltern des 39-Jährigen handele. Der 39-Jährige sei in Gewahrsam. Das Motiv ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.