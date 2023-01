Überraschte Opfer im Schlaf : Sogenannter Axtmörder von Kalletal legt Geständnis ab

Aktualisiert am

Ihm wird vorgeworfen, den neuen Partner seiner Ex-Freundin mit einem Axthieb in die Schläfe getötet zu haben: Nun hat der sogenannte Axtmörder von Kalletal gestanden. Eine anschließende Vergewaltigung seiner Ex-Freundin bestreitet er.

Der sogenannte Axtmörder von Kalletal hat den Mord am neuen Partner seiner Ex-Freundin vor Gericht in Detmold gestanden. Bild: dpa

Der sogenannte Axtmörder von Kalletal hat vor dem Landgericht Detmold ein Geständnis abgelegt. In einer von seinem Anwalt am Montag vorgelesenen Erklärung schilderte der heute 37-Jährige zum Prozessauftakt die Tat vom 18. Juni 2022, bei der er aus Eifersucht den neuen Freund seiner ehemaligen Freundin mit einem Axthieb in die Schläfe im Schlaf getötet habe. Das Opfer stammte aus Niedersachsen.

Die ebenfalls angeklagte Vergewaltigung seiner Ex-Freundin bestreitet der Aserbaidschaner. Der Sex mit der Frau nach der Tat in einer Wohnung in Kalletal im Nordosten von Nordrhein-Westfalen sei einvernehmlich gewesen. Beide hatten sich vor dem Krieg in der Ukraine kennengelernt.

Nach der Tat folgte eine wochenlange Fahndung und Flucht des Angeklagten in Richtung Polen. Der 37-Jährige hatte wegen einer vergleichbaren Tat mit einer Axt vor rund zehn Jahren eine Haftstrafe in der Ukraine abgesessen. Das Landgericht will voraussichtlich Anfang Februar ein Urteil verkünden.