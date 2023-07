Kevin Spacey erscheint auch am Mittwoch sorgfältig gekleidet im Gericht in London. Bild: AP

Jeden Morgen kommt der Angeklagte Kevin Spacey zum Schwur­gerichtshof im südlichen Londoner Stadtteil Southwark sorgfältig gekleidet zu dem zweiten Prozess, in dem ihm ­sexuelle Übergriffe auf jüngere Männer vorgeworfen werden. In einem ersten Verfahren in den Vereinigten Staaten ­wegen sexueller Übergriffe hatte die Jury Spacey freigesprochen; allerdings handelte es sich in Kalifornien um ein ziviles Schadenersatzverfahren in einem lange zurückliegenden Fall.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.

In der Londoner Anklage hingegen geht es um insgesamt zwölf Fälle sexueller Belästigung aus den Jahren 2001 bis 2015, in denen Spacey in London Direktor des Old Vic Theaters war – darunter zwei Vorwürfe, die den Tatbestand einer Vergewaltigung erfüllen.

Übergriffe am Abend, nach Alkoholkonsum

Und so wie Kevin Spacey jeden Tag in ähnlicher Erscheinung vor die Londoner Jury tritt, im blauen Anzug, mit schmaler Seidenkrawatte und verbindlichem Lächeln, so ähneln sich die Aussagen der vier Opferzeugen, die von den Anwälten der Anklage und den Anwälten Spaceys jeden Tag befragt werden. Demnach soll Spacey häufig abends, oft nach erheblichem Konsum von Alkohol und möglicherweise anderen Drogen, gegenüber jüngeren Männern übergriffig ­geworden sein, die entweder in einem Arbeits­verhältnis zu ihm standen oder deren Bekanntschaft er zufällig machte.

Nach der Aussage des ersten mutmaßlichen Opfers grapschte Spacey ihn regelmäßig an und berührte ihn unsittlich in einem Zeitraum nach 2001; er habe ihn angemacht und umschmeichelt, um heraus­zufinden, „ob ich nicht vielleicht ein bisschen schwul sei“. Der Zeuge sagte weiter, „er fasste mich an intimen Stellen an und zog meine Hände an seinen Körper“. Das sei in unbeobachteten Momenten, in Aufzügen oder im Auto geschehen. Ein Vorfall habe sich auf dem Weg zu einer Party Elton Johns ereignet: „Er fasste mir so fest zwischen die Beine, dass ich fast die Kontrolle über das Auto verlor.“ Der Zeuge berichtete weiter, er habe Spacey dann gegen die Beifahrertür gedrückt und gesagt, „mach das nicht wieder, oder ich schlage dich bewusstlos“; Spacey habe jedoch nur gekichert und geantwortet, das mache ihn an.

„Sorry, ich spiele nicht in diesem Team“

Ein zweiter Zeuge, der zur Tatzeit 23 Jahre alt war, berichtete der Jury, er sei Spacey und einer Gruppe anderer Männer in einem Pub in den Cotswolds ­begegnet, einer Gegend nordwestlich von London, in der viele wohlhabende Londoner Ferienhäuser und Landsitze haben. Der Zeuge gab an, Spacey habe ihn schon im Pub am Rücken und am Knie berührt, er habe darauf aber nicht besonders geachtet.

Dann habe der Schauspieler die Gruppe in sein Haus eingeladen. Dort hätten rund 30 Cannabis-Joints im Wohnzimmer und in der Küche gelegen, der Gastgeber habe sie aufgefordert, sich zu bedienen. Als er versehentlich eine Tür geöffnet habe, aus der ein kleiner Hund entwischt sei, habe er sich bei Spacey entschuldigt. Der sei auf ihn zugekommen, habe ihm auf die Schulter geklopft und ihn dann plötzlich zweimal am Hals geküsst, zwischen die Beine gegriffen und „bleib cool, bleib cool“ geflüstert. Der Zeuge berichtete weiter, er habe Spacey zurückgestoßen, habe gerufen, „sorry, ich spiele nicht in diesem Team“, und habe dann das Haus verlassen.

Bei einem Polizeiverhör hatte ein anderes Opfer, dessen Aussage vor Gericht wiederholt wurde, zuvor Spacey als „sehr schlüpfrigen, verschlagenen, schwierigen Menschen“ beschrieben. Am Theater seien junge Praktikanten oder Lehrlinge, die frisch von der Ausbildungsstätte kamen, von anderen im Team gewarnt worden, sie sollten „lieber aufpassen“. Es sei allgemein bekannt gewesen, dass Spacey Schlimmes im Schilde führe.

Der Londoner Prozess gegen den 63 Jahre alten Hollywoodstar, der zuletzt mit der Serie „House of Cards“ Erfolg hatte, soll noch bis zum Monatsende fortgesetzt werden.