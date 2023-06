Der Drogenhandel hat sich digitalisiert. In Berlin kann man über Telegram innerhalb von Minuten „Kokstaxis“ bestellen. Auch in anderen Städten gibt es das illegale Angebot längst. Die Ermittler kommen nicht hinterher.

Oskar G.s Karriere als Kokstaxifahrer endete am 29. September 2022 gegen 2.30 Uhr. Eine Polizeistreife stoppte ihn in einem Mietwagen in der Nähe des Pots­damer Platzes in Berlin. Als die Beamten seine Perso­nalien überprüften, kam heraus, dass G. schon zweimal in Miet­wagen mit größeren Mengen Cannabis erwischt worden war. Erst zwei Wochen zuvor hatte G. in einem Auto mit zwölf Druckschlussbeuteln voller Cannabis und 855 Euro Bargeld gesessen.

Sebastian Eder Redakteur im Ressort „Gesellschaft & Stil".





2021 hatten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle sogar 150 Gramm Cannabis bei ihm gefunden. Als die Polizisten G. jetzt wieder kontrollierten, fanden sie noch viel mehr: Allein 37 Gefäße voller Kokain waren im Auto und am Körper von G. versteckt, außerdem kamen 33 Gramm Cannabis, zwölf Gramm Ketamin, sieben Beutel MDMA, 26 Ecstasy-Tabletten sowie Methamphetamin, Amphetamin, das illegale Potenzmittel Kamagra und ein gutes Dutzend Arzneimittel zum Vorschein.