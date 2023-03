Eine Fesselung ist ein gravierender Freiheitseingriff. (Symbolbild) Bild: dpa

Ein Mann in Sicherungsverwahrung war vier Tage lang in einem Krankenhaus behandelt worden und dabei entweder an Füßen oder Händen gefesselt. Die JVA führte Fluchtgefahr an – die Richter in Karlsruhe überzeugte das nicht.