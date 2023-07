Sexuelle Übergriffe und Prügeleien in Schwimmbädern beunruhigen Politik und Bevölkerung. Über Ursachen und Maßnahmen wird auch außerhalb Berlins in vielen Städten diskutiert.

Nicht nur in Berlin, auch in anderen deutschen Städten kommt es in Freibädern aus nichtigem Anlass zu Gewaltausbrüchen. So tauchten zwei Unbekannte im ­Juni im Mannheimer Herzogenriedbad einen zwölf Jahre ­alten Jungen mutwillig unter. Dessen Brüder kamen zu Hilfe, und es entwickelte sich eine Prügelei unter etwa 40 Badegästen mit mehreren Verletzten.

Die Mannheimer Stadt­verwaltung verschärfte daraufhin die Badeordnung. Messer, Waffen ­sowie andere gefährliche Gegenstände sind nun untersagt. Außerdem kündigte die Stadt an, Personal eines privaten Sicher­heits­dienstes einzusetzen und bei größeren Konflikten die Polizei zu rufen. Auch prüft man, ob es Video­über­wachung geben soll.

Bei Vorfällen handelt es sich um Einzelfälle

Im Inselbad in Stuttgart-Untertürkheim, das im Einzugs­bereich sozial prekärer Stadtteile liegt, kommt es seit Jahren vermehrt zu sexuellen Übergriffen. Im badischen Malsch bei Karlsruhe schlugen Badegäste einem Schwimmmeister kürzlich einen Zahn aus. Bei den Vorfällen handelt es sich aber um Einzelfälle, denn die Statistik Baden-Württembergs zeigt keinen klaren Trend: 2022 sank die Zahl der Straftaten, die im Freibad begangen wurden, um 14,9 Prozent – im Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019. Auch die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung lag 2022 unter der von 2019. Allerdings nahmen Rohheits­delikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit um 25,8 Prozent zu.

Eine nationale Statistik über Straftaten in Freibädern gibt es nicht. In Nordrhein-Westfalen verzeichneten die Statistiker für 2022 insgesamt 848 Freibad-Straftaten, 27 waren Gewaltdelikte. Die meisten Vergehen sind Diebstähle. In Bayern zählte die Polizei 2022 in Schwimmbädern 1287 Straftaten, davon handelte es sich in 47 Fällen um in Freibädern verübte Gewaltdelikte.

In Baden-Württemberg werden bei Delikten in Frei­bädern die Staatsangehörigkeiten erfasst: 2022 waren 386 Tatverdächtige Deutsche und 204 Nichtdeutsche. Unter den Nichtdeutschen waren 36 Syrer, 25 Türken, 15 Franzosen, 13 Italiener, 13 Iraker, zehn Kosovaren, neun ­Rumänen, acht ­Ukrainer, acht ­Afghanen und sieben Kroaten.