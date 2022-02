Sexualmord in Baden-Baden : Missbrauchtes Mädchen sollte verbluten

Im Fall des mutmaß­lichen Sexualmords an einem sechs Jahre alten Mädchen in Baden-Baden haben die Ermittler der Polizei neue Details zum Tatablauf bekannt gegeben. Demnach soll der mutmaßliche Täter, der die Freundin seines Sohns vom Spielplatz für eine Übernachtung in seine Wohnung mitgenommen hatte, das Mädchen erst sexuell missbraucht und ihr dann unter Inkaufnahme ihres Todes eine schwere Schnittver­letzung zugefügt haben. Der 33 Jahre alte Tatverdächtige soll das Verbrechen in der Nacht auf den 19. Dezember begangen haben.

Im nordwestlichen Stadtteil Oosscheuern von Baden-Baden hatten Hausbewohner gegen sechs Uhr morgens einen Brand in der Wohnung des Tatverdächtigen entdeckt und der Polizei gemeldet. Aus dem Haus mussten ein Erwachsener, ein Heranwachsender und ein Jugendlicher gerettet werden. Ein sechs Jahre alter Junge hatte sich zuvor schon selbst gerettet, musste aber wegen einer Rauchgasvergiftung ärztlich behandelt werden. Im Garten des Hauses entdeckten die Polizisten bei dem Einsatz dann den mutmaßlichen Täter, der sich selbst Schnittverletzungen zugefügt und ebenfalls eine Rauchgasvergiftung erlitten hatte. Wie spätere Ermittlungen ergaben, soll der Mann die Mutter des Mädchens am Abend auf einem Spielplatz gefragt haben, ob er es in seine Wohnung zur Übernachtung mitnehmen könne, denn sein Sohn sei ja ein Spielkamerad.

Der Plan des Manns war es offenbar, das Mädchen sexuell zu missbrauchen und die Tat dann durch einen Verdeckungsmord zu verschleiern. Die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb seit Ende Dezember gegen den inhaftierten Tatverdächtigen wegen versuchten Mordes in drei Fällen, wegen versuchter schwerer Brandstiftung sowie wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Mann, der nicht vorbestraft ist, befindet sich seit Ende Dezember in Untersuchungshaft.