Ausbeutung von Frauen : „Sex-Kult“-Gründer Raniere zu 120 Jahren Haft verurteilt

Dringend gesucht : Europol veröffentlicht Bilder von Sexualstraftätern

Das Europäische Polizeiamt hat in 18 Ländern eine Kampagne gestartet, um die Öffentlichkeit auf flüchtige mutmaßliche und verurteilte Sexualstraftäter in ganz Europa hinzuweisen. Die Männer gelten als die „gefährlichsten Sexualstraftäter“ in Europa.