Mord an Prostituierten : Mutmaßlicher Serienmörder versetzt Rom in Aufruhr

Innerhalb eines Tages sind in einem Nobelviertel von Rom die Leichen dreier Sexarbeiterinnen gefunden worden. Sie alle wurden mit Messerstichen in Unterleib und Kehlen ermordet.

Die italienische Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Serienmörder, der im Viertel Prati in Rom für den Tod von drei Sexarbeiterinnen verantwortlich sein soll. Die Beamten wurden am späten Donnerstagvormittag zunächst in ein Wohnhaus in der Via Riboty gerufen, nachdem der Portier im Treppenhaus die unbekleidete blutüberströmte Leiche einer Frau gefunden hatte.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Bei der Toten handelte es sich nach Behördenangaben um eine 40 Jahre alte Prostituierte. Eine weitere Tote wurde kurz darauf in der Wohnung gefunden, die sich die beiden aus China stammenden Frauen geteilt hatten. Nach Medienberichten wurden beide Frauen durch Messerstiche in den Unterleib und in die Kehlen getötet.

Am frühen Nachmittag wurde dann in einem Haus in der rund 800 Meter entfernten Via Durrazzo die Leiche einer 65 Jahre alten Frau aus Kolumbien gefunden, die nach Behördenangaben ebenfalls als Sexarbeiterin bekannt gewesen sei. Die Frau war von ihrer Schwester in ihrer Tiefparterre-Wohnung entdeckt worden.

Maßgeblicher Zeuge ist der Portier

In Medienberichten hieß es, die drei unbekleideten Frauen seien auf die gleiche Weise „abgeschlachtet“ worden, was die Vermutung nahelege, dass hinter den Bluttaten ein und derselbe Täter stecke. Als maßgeblicher Zeuge wurde der Portier des Hauses in der Via Riboty vernommen, der die Polizei zuerst alarmiert hatte. Der oder die Täter müssen nach Überzeugung der Ermittler vor und nach den Morden die Portiersloge passiert haben. Zudem soll die Obduktion der Leichen Hinweise darauf geben, in welchem zeitlichen Abstand die Frauen getötet wurden.

Die Ermittler werteten am Freitag die Aufnahmen von Überwachungskameras sowie die Mobiltelefone der Opfer aus. Das elegante Viertel Prati liegt nördlich von Vatikan und Engelsburg, vor zahlreichen Häusern sowie in Hauseingängen sind Sicherheitskameras installiert.

Die drei Ermordeten hatten mit ihren Kunden offenkundig über einschlägige Escort-Apps kommuniziert, weswegen sich die Ermittler wichtige Aufschlüsse durch die Auswertung der letzten Kontakte der Mordopfer erhoffen. Augenzeugen berichteten, das Haus in der Via Riboty sei seit mindestens drei Jahren dafür bekannt gewesen, dass Sexarbeiterinnen dort ihrem Geschäft nachgegangen seien. Der Umstand sei bei mehreren Eigentümerversammlungen zur Sprache gebracht worden, ohne dass sich etwas geändert habe.

Die bestialischen Bluttaten haben in ganz Rom für Aufsehen gesorgt. Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri steht nach Medienberichten mit Polizeipräsident und Präfekt Bruno Frattasi in Kontakt, um sich über den Fortgang der Ermittlungen unterrichten zu lassen. In Medienberichten war am Freitag übereinstimmend von einem „Serienkiller“ die Rede, der im Milieu der Sexarbeiterinnen womöglich bald wieder zuschlagen könnte.