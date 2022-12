Bekannter Serienmörder : „Bikini-Killer“ kommt nach 19 Jahren frei

Der auch als „die Schlange“ bekannte Serienmörder saß in Nepal in Haft. Er hatte in den Siebzigerjahren Touristen auf dem „Hippie trail“ ausgeraubt und ermordet.

Der Serienmörder Charles Sobhraj wurde berühmter, als es ihm gebührte. Von ihm handelt sogar eine britische Serie, die 2021 auf Netflix erschien. Nun soll „die Schlange“ in Nepal nach 19 Jahren aus der Haft entlassen werden. Er hatte in den Siebzigerjahren eine Reihe von Touristen ermordet. Seit dem Jahr 2003 saß der 78 Jahre alte Franzose für die Ermordung von zwei Urlaubern in Kathmandu im Jahr 1975 in Nepal in Haft. Er soll nun binnen 15 Tagen nach Frankreich abgeschoben werden.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Die Opfer des Serienmörders waren meist westliche Rucksackreisende, die auf dem „Hippie trail“ in Indien und Thailand unterwegs waren. Vor seiner Inhaftierung in Nepal hatte er schon 20 Jahre in Indien im Gefängnis gesessen. Der Oberste Gerichtshof des südasiatischen Landes hatte entschieden, dass er aufgrund seines Alters, guter Führung und notwendiger medizinischer Behandlungen freigelassen werde. Nepals Gesetze ermöglichen die Freilassung von Inhaftierten fortgeschrittenen Alters, wenn sie Dreiviertel ihrer Strafe abgesessen haben.

Er blieb lange unentdeckt

Der „Bikini-Killer“ wird mit mehr als 20 Morden zwischen 1972 und 1982 in Verbindung gebracht. Er hatte seine Opfer unter Drogen gesetzt, misshandelt, aus­geraubt und ermordet. Mit Hilfe von Verkleidungen und den Pässen seiner männlichen Opfer schaffte er es, auf seinen Reisen unentdeckt zu bleiben. Mit seiner Wendigkeit und der Fähigkeit zur Täuschung, die ihm den Spitznamen „Schlange“ eingebracht hatte, war ihm auch die vorübergehende Flucht aus dem indischen Gefängnis gelungen. Dort hatte er den Gefängniswärtern in einer Geburtstagstorte Drogen verabreicht.

Nach seiner Freilassung in Indien lebte er in Frankreich. Von dort reiste er aber nach Nepal, wo er von einem Journalisten in einem Casino entdeckt und für die Ermordung zweier nordamerikanischer Touristen belangt wurde.