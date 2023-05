Angesichts zweier Schusswaffenangriffe in Serbien binnen zwei Tagen kündigt Präsident Aleksandar Vučić in Belgrad erhebliche Verschärfungen der Waffengesetze an.

In Dubona: Polizisten sichern an einem Auto in dem Dorf südöstlich von ­Belgrad Spuren. Bild: AP

Angesichts zweier Schusswaffenangriffe auf wehrlose Menschen in Serbien binnen zwei Tagen hat Präsident Aleksandar Vučić am Freitag in Belgrad erhebliche Verschärfungen der Waffengesetze und eine Mobilisierung von Polizisten für mehr Sicherheit in der Öffentlichkeit angekündigt. In der Nacht zuvor hatte ein Einundzwanzigjähriger in Dörfern rund 50 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Belgrad acht Personen erschossen und 14 teils schwer verletzt. Vučić bezeichnete das als „Terrorakt“, als einen „Angriff auf das ganze Land“. Am Mittwochmorgen hatte ein 13 Jahre alter Junge in seiner Schule in Belgrad mit einer Pistole acht Kinder und einen Wachmann getötet.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Als Schütze der jüngsten Bluttat wurde ein junger Mann namens Uroš B. identifiziert, Sohn eines Militäroffiziers, der nach einer aufwendigen Suche durch Spezialeinheiten der Polizei am Freitagmorgen in Vinjište bei Kragujevac rund 140 Kilometer südöstlich von Belgrad festgenommen wurde. Er hat sich offenbar der Polizei gestellt. Nach Durchsuchung seines Wochenendhauses, das in der Gegend liegt, in der er die Taten verübt hat, sowie eines Hauses von Verwandten des Mannes in dem Ort, in dem er festgenommen wurde, stellte die Polizei ein ganzes Arsenal von Waffen sicher. Darunter waren ein Karabiner mit Zieloptik, ein Sturmgewehr ohne Seriennummer, 164 Geschosse verschiedenen Kalibers, 25 Stück Karabinermunition, vier Handgranaten, mehrere Schachteln Pistolenmunition, zwei Schalldämpfer und weiteres Zubehör.

Vučić gab an, der Verdächtige sei geständig und habe seine Tat mit „Geringschätzung“ gegenüber seiner Umgebung erläutert. Bilder auf serbischen Websites zeigen einen jungen Mann in einem blauen Polohemd, das auf der Vorderseite die Umrisse Frankreichs, Italiens und Spaniens zeigt und die Inschrift trägt „Generation 88 on tour“. Die Zahl 88 ist ein Erkennungssymbol für Neonazis, sie steht für „Heil Hitler“.

Wahllos auf Menschen geschossen

Laut Medienberichten begann die Schießerei gegen 23 Uhr als Folge eines Streits in einem Dorf in der Region Mladenovac, wo Uroš B. lebte. Der Täter kehrte mit der Schusswaffe zurück und feuerte zunächst auf eine Gruppe von Menschen, mit denen er zuvor zusammen war. Anschließend soll er durch zwei weitere Dörfer gefahren sein und aus einem Auto heraus wahllos auf Menschen auf der Straße geschossen haben. Unter den acht Todesopfern sind ein junger Polizist, der sich nicht im Dienst befand, und dessen Schwester. Mehrere der Verletzten befanden sich in einem kritischen Zustand. Später soll der Mann einen Taxifahrer mit vorgehaltener Waffe gezwungen haben, ihn in den Ort Vinjište nahe Kragujevac zu fahren, der rund 60 Kilometer entfernt vom Schauplatz der Tat liegt. Dort wurde er dann festgenommen.

An der nächtlichen Suche nach dem Verdächtigen waren mehr als 600 Polizisten beteiligt. Eingesetzt wurden Spezialeinheiten, Hubschrauber, Wärmebildkameras und Spürhunde. Die Operation hatte den Codenamen „Wirbelwind“. Innenminister Bratislav Gašić fuhr noch in der Nacht zum Schauplatz und bezeichnete die Tat bereits als ­„terroristischen Akt“.

Erst am Mittwochmorgen hatte ein Dreizehnjähriger in einer Schule in Belgrad ein Massaker verübt. Er hatte acht Mitschüler und einen Wachmann mit einer Pistole erschossen, die er offenbar aus dem Safe seines Vaters entwendet hatte. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. Inzwischen ist er unter Beobachtung in einer psychiatrischen Klinik. Aufgrund seines Alters – er wird erst im Juli 14 Jahre alt – ist er noch nicht strafmündig. Als Folge dieser Tat war bereits von Freitag an eine dreitägige Staatstrauer angeordnet worden.

Mehr zum Thema 1/

Vučić kündigte in Belgrad eine große Entwaffnungskampagne für Serbien an. Waffen in Privatbesitz, einschließlich Jagdwaffen, sollen strenger kontrolliert und sämtliche Lizenzen überprüft werden. Er habe das Innenministerium angewiesen, umgehend Änderungen am Waffengesetz vorzunehmen. Derzeit befänden sich 400.000 Schusswaffen legal in Privatbesitz, Jagdwaffen nicht eingerechnet. Ihre Zahl solle auf 30.000 verringert werden. Mutmaßlich kursiert darüber hinaus eine große Zahl nicht gemeldeter Waffen, die als Folge der Zerfallskriege Jugoslawiens auf dem Balkan leicht erhältlich waren. Vučić kündigte an, die Strafen für die un­erlaubte Nutzung und das illegale Mitführen von Waffen zu erhöhen, auf etwa zwölf Jahre Haft für den Besitz einer Kalaschnikow und 15 Jahre wegen des Besitzes von Bomben und Granaten. „Wir werden eine fast vollständige Entwaffnung Serbiens vornehmen“, versprach der Präsident.

Darüber hinaus sollen mehr als 1000 zusätzliche Polizisten eingestellt werden, die unter anderem die Sicherheit an Schulen erhöhen sollen. Er kündigte Ermittlungen gegen Personen an, die die jüngsten Bluttaten im Internet gutgeheißen haben. Ein Ausnahmezustand müsse jedoch nicht ausgerufen werden.

Mit emotionalen und teils drastischen Worten äußerte sich Vučič über den mutmaßlichen Täter des zweiten Massakers. Der „Bösewicht“ werde nie wieder das Licht der Welt erblicken und aus dem Gefängnis kommen. Bedauernd äußerte der Präsident sich darüber, dass die Regierung ihm mitgeteilt habe, dass es nicht möglich sei, die Todesstrafe wieder einzuführen. Auch sei es „seltsam“, dass der Junge, der das Blutbad an seiner Schule angerichtet hat, strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden kann.