Aktualisiert am

Seniorin in Wohnung erstochen

Nachbar festgenommen : Seniorin in Wohnung erstochen

Der Verdächtige stellte sich später der Polizei. (Symbolbild) Bild: dpa

Ein junger Mann aus Berlin soll am Freitagabend gewaltsam in die Wohnung seiner 75 Jahre alten Nachbarin eingedrungen und sie erstochen haben. Der Verdächtige flüchtete zunächst, stellte sich aber später am Tatort der Polizei.