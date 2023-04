Aktualisiert am

Massengräber in Kenia : Zu Tode gehungert für die Sekte

In Massengräbern hat die Polizei in Kenia die Leichen von 47 Menschen gefunden. Sie sollen einem Sektenführer gefolgt sein. Die Polizei spricht von einem Massaker.

Ermittler auf dem Weg zur Exhumierung: In Kenia sind dutzende Leichen einer mutmaßlichen Sekte gefunden worden. Bild: Reuters

In einem Dorf in Kenia hat die Polizei in Massengräbern die Leichen von 47 Menschen ausgegraben. Die Menschen sollen Mitglieder einer Sekte gewesen sein, die sich angeblich zum Teil selbst zu Tode gehungert haben, um Jesus zu treffen.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Die ersten Gräber waren in dem Ort Shakahola im Südosten Kenias schon Mitte vergangener Woche entdeckt worden. Teils wurden Kinder und mehrere Mitglieder einer Familie gefunden.

Wie die Zeitung „Daily Nation“ berichtet, gibt es bei einigen Leichen Hinweise auf einen Mord. Die Behörden sprechen von einem Massaker. Die Polizisten retteten auch einige völlig abgemagerte, noch lebende Dorfbewohner. Teils hätten sie protestiert, in Krankenhäuser gebracht zu werden.

In der Kirche fanden die Ermittler eingeritzte Nachrichten, die vermutlich von Anhängern der Sekte stammten. Eine lautete: „Ich bin bereit für das Leben im Dschungel. Ich überlasse alles Jesus Christus, der mir Kraft gibt.“

Das Anwesen, auf dem die Gräber gefunden wurden, gehört Berichten zufolge dem Pastor der „Good News International Church“. Er wurde schon vor gut einer Woche wegen des Verdachts, eine Sekte zu führen, festgenommen, bestreitet aber die Vorwürfe. Anwohner sagten, sie hätten schon länger verdächtige Aktivitäten auf dem Gelände gemeldet, aber die Polizei habe sie ignoriert.

Der kenianische Präsident William Ruto sagte am Montag, die Ereignisse seien vergleichbar mit „Terrorismus“. Der Pastor sei ein „schrecklicher Krimineller“, der ins Gefängnis gehöre. Die Ermittlungen und die Suche nach weiteren Opfern und Überlebenden gehen weiter. Wie der Fernsehsender NTV Kenia berichtete, ist der festgenommene Sektenführer in seiner Zelle in einen Hungerstreik getreten.