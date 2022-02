Seit drei Jahren vermisst : Keine Spur im Fall Rebecca R.

Drei Jahre ist es her, dass Rebecca R. verschwunden ist. Der Fall der damals 15 Jahre alten Berliner Schülerin hat die Öffentlichkeit lange bewegt. Über Wochen wurde fieberhaft nach ihr gesucht. Die Polizei geht davon aus, dass das Mädchen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Hunderte Polizisten durchkämmten große Waldgelände südöstlich von Berlin, um die Leiche von Rebecca zu finden. Spürhunde waren im Einsatz, Boote und Taucher suchten Seen ab. Rund 2000 Hinweise hat die Polizei erhalten. Doch weitergekommen ist sie in den letzten Jahren nicht. Bis heute fehlt jede Spur.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Rebecca verschwand am Morgen des 18. Februar 2019. Sie hatte bei ihrer älteren Schwester im Ortsteil Britz in Berlin-Neukölln übernachtet, dort im Wohnzimmer geschlafen. Die Schwester ging früh zur Arbeit, ihr Mann, der Koch Florian R., kam nach einer Betriebsfeier erst früh am Morgen zurück. Als die Mutter ihre Tochter kurz nach sieben Uhr anrief, weil Rebecca oft verschlief, ging das Mädchen nicht ans Telefon. Die Mutter meldete sich über eine Stunde später telefonisch bei ihrem Schwiegersohn. Der drückte einen ersten Anruf weg, beim zweiten Anruf sagte er, Rebecca habe das Haus schon verlassen, um in die Schule zu gehen. Doch in der Schule kam sie nie an. Die Familie meldete sie am Nachmittag als vermisst.

Fragen um den Schwager Florian R.

Die Polizei löste erst nach einigen Tagen die Fahndung aus. Es kommt nicht selten vor, dass Teenager verschwinden und nach kurzer Zeit wieder auftauchen. Polizeitechniker durchsuchten dann das Haus von Rebeccas Schwester, doch sie fanden keine Spuren, die darauf schließen ließen, was passiert war. Der Verdacht fiel auf den Schwager, der am Morgen des Verschwindens allein mit Rebecca im Haus gewesen sein muss. Florian R. will nach eigenen Angaben an diesem Morgen geschlafen haben, doch die Polizei ermittelte, dass er im Internet surfte. Die Handydaten Rebeccas deuten darauf hin, dass sie nicht aus dem Haus gegangen ist. Dass das Auto der Familie, ein roter Renault Twingo, auf der Autobahn zwischen Berlin und Polen am Vormittag des 18. Februar und am darauffolgenden Tag am späten Abend erfasst wurde, verstärkte den Verdacht gegen Florian R. Obwohl nur er damals Zugang zu dem Wagen hatte, wollte er nicht erklären, was er dort gemacht hatte. Die Polizei nahm Florian R. drei Wochen nach Rebeccas Verschwinden fest. Sie musste ihn aber bald wieder frei lassen, weil sie ihm nichts nachweisen kann. Im Auto fanden sich Fasern einer Decke, die aber verschwunden blieb.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 3 Monate für 1 €/Woche und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Der damals 27 Jahre alte Schwager bestreitet, etwas mit dem Fall zu tun zu haben. Die Familie von Rebecca R. stützt ihn, ihre Eltern und die Schwester glauben nicht an seine Täterschaft. Eine Zeugin berichtete von einem Mann, der am Tag des Verschwindens aus dem Wald gekommen sei, sich dauernd umgeschaut habe und schnell verschwunden sei, als er bemerkt habe, dass er beobachtet werde. Sie hat das auch den Journalistinnen eines Podcasts erzählt, den es zum Fall Rebecca gibt. Für die Polizei war die Angabe der Zeugin nicht neu. Auch wurde ein Auto in einem Waldstück südlich der Autobahn am selben Tag gesehen, der dieselbe Farbe wie der Wagen hat, den der Schwager fuhr.

Mehr zum Thema 1/

Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass Rebecca nie lebend das Haus der Schwester verlassen hat. Für sie ist der Schwager der mutmaßliche Täter. Doch bis heute fehlen die Beweise. Mord verjährt nicht, und auch Vermisstenfälle werden nicht einfach zu den Akten gelegt. Die Staatsanwaltschaft will deshalb nicht von einem „Cold Case“ sprechen, die Ermittlungen dauerten an, heißt es. Ein neuer Ansatz aber fehlt den Ermittlern.