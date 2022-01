Aktualisiert am

Fund im Kindergarten : Sechsjährige findet Drogen und Zigaretten in Brotbox

Ein Kindergartenkind hat in Weiden in der Oberpfalz in seiner Brotbox statt des erwarteten Frühstücks Zigaretten und Marihuana entdeckt. Beides gehörte der Mutter der Sechsjährigen. Die Betreuerin des Kindes rief kurzerhand die Polizei.

Die Frau wurde wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll nach dem Vorfall am Freitag auch das Jugendamt verständigt werden.