Drei Menschen in Lebensgefahr : Sechs Kinder bei Messerangriff in Park in Ostfrankreich verletzt Aktualisiert am 08.06.2023 - 14:10

Französische Polizisten sichern den Tatort in Annecy in den französischen Alpen ab. Bild: Reuters Bei einem Messerangriff in einem Park in der Alpenstadt Annecy hat der Angreifer sieben Menschen verletzt, darunter sechs Kinder. Zwei Kinder und ein Erwachsener schweben in Lebensgefahr.

