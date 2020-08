Aktualisiert am

Angriff in Westafrika : Sechs französische Touristen in Niger getötet

In Niger sind acht Menschen getötet worden, darunter sechs Mitarbeiter einer französischen Hilfsorganisation, die zu dem Zeitpunkt touristisch unterwegs waren. Schwer bewaffnete Menschen auf Motorrädern griffen sie an.

In Niger sind nach Behördenangaben sechs Franzosen und zwei Nigrer getötet worden. Schwer bewaffnete Menschen auf Motorrädern hätten die acht in der Region Tillabéri im Westen des Landes angegriffen, sagte am Sonntag der Gouverneur Ibrahim Katiela.

Bei den Franzosen handelte es sich demnach um Mitarbeiter von ACTED, einer französischen Hilfsorganisation, die allerdings touristisch unterwegs waren. Die zwei Nigrer seien der Fahrer und ein Führer der Franzosen gewesen. Die Sahelregion – ein Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt – gilt als sehr unsicher, da dort etliche Terrorgruppen aktiv sind.

Ausnahmezustand seit 2017

Einige von ihnen haben dem Terrornetzwerk Al-Kaida oder dem Islamischen Staat (IS) die Treue geschworen. Immer wieder kommt es auch in Niger zu Anschlägen mit etlichen Toten, vor allem im Westen des Landes.

In Teilen der Region gilt bereits seit 2017 der Ausnahmezustand. Grund dafür sind die anhaltenden Angriffe der Terroristen. Erst Ende Juni waren zehn Mitarbeiter einer lokalen Hilfsorganisation entführt worden. Im Mai starben bei einem Überfall auf ein Dorf 20 Menschen.

Ein weiterer schwerer Angriff in der Region ereignete sich am Freitagmittag im Nachbarland Burkina Faso. In der Stadt Fada N’Gourma im Osten starben mindestens 20 Menschen, als Bewaffnete einen Markt überfielen.