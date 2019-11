Aktualisiert am

Geldbote überfallen : Schwerverletzter nach Schusswechsel vor Ikea in Frankfurt

Vor dem Ikea in Frankfurt hat ein Unbekannter am Samstagvormittag einen Geldboten überfallen. Dabei kam es zu einem Schusswechsel, der Bote wurde schwer verletzt. Der Täter floh mit der Beute.

Vor dem Ikea in Frankfurt ist ein Geldbote überfallen worden. (Archivfoto) Bild: Wolfgang Eilmes

Am Samstagvormittag ist vor dem Ikea-Möbelhaus in Frankfurt Nieder-Eschbach ein Geldbote niedergeschossen worden. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber der F.A.Z. erklärte, verließ der Bote gegen 11.25 Uhr gerade mit der Geldkassette den Personalaufzug, als er angegriffen wurde. Der Räuber habe dem Boten in einer Rangelei zunächst die Geldkassette abgenommen, dann sei es zu einem Schusswechsel zwischen den beiden gekommen. Der 56 Jahre alte Geldbote wurde demnach getroffen und schwer verletzt.

Der Täter flüchtete nach Angaben der Polizei mit der Beute zunächst zu Fuß in unbekannte Richtung. Wie viel Geld in der Kassette war, ist noch unklar. Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Personen wurden bei dem Schusswechsel nicht verletzt, berichtet der Polizeisprecher. Allerdings beobachteten zahlreiche Zeugen die Tat. Die Polizei fahndet aufgrund ihrer Beschreibungen nach einem Mann, der mit einem weißen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jogginghose bekleidet ist.

Der schwer verletzte Geldbote wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen Gesundheitszustand ist noch nichts bekannt.

Das gut besuchte Möbelhaus blieb geöffnet. Die Polizei hat den zunächst abgesperrten Tatort inzwischen wieder freigegeben.