Mordermittlung in Thailand : Polizei nimmt im Fall der getöteten Schweizerin auf Phuket Verdächtigen fest

Brände in Griechenland : Mindestens 60.000 Hektar sind schon verbrannt

In Griechenland und der Türkei gibt es wegen der zahlreichen Waldbrände weiter keine Entwarnung. Auf Athen regnet es am dritten Tag in Folge Asche. Deutschland schickt Feuerwehrkräfte in die Katastrophengebiete.