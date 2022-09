Wegen Mordes : Schütze von Idar-Oberstein muss lebenslang in Haft

Polizisten am Tag nach der Tat an der Tankstelle in Idar-Oberstein Bild: dpa

Das Landgericht Bad Kreuznach hat den Schützen von Idar-Oberstein zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt. Der 50 Jahre alte Mario N. hatte im vergangenen September dem Tankstellenmitarbeiter Alexander W. in den Kopf geschossen, nachdem dieser ihn mehrmals auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Eine „besondere Schwere der Schuld“, wie die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, stellte die Kammer nicht fest.

Kim Maurus

Damit kam das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft lediglich mit Blick auf den Vorwurf des Mordes nach, dem sich auch die Mutter des Opfers als Nebenklägerin vollumfänglich angeschlossen hatte. Die Verteidigung hatte auf eine Freiheitsstrafe wegen Totschlags mit erheblich eingeschränkter Schuldfähigkeit plädiert.

„Nach Überzeugung der Kammer hat er sowohl heimtückisch als auch aus niedrigen Beweggründen gehandelt“, sagte die Vorsitzende Richterin Claudia Büch-Schmitz in ihrer Urteilsbegründung. Die Mordmerkmale sind für die Bewertung, ob es sich bei der Tat um Mord oder Totschlag handelt, entscheidend.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Mario N. aus politischen Motiven tätig wurde. Der Angeklagte habe über Jahre hinweg einen Hass auf „die Regierung und das System“ entwickelt und den Tankstellenmitarbeiter Alexander W. „symbolisch als Repräsentant des Systems“ betrachtet, um ein Exempel zu statuieren. Deshalb lägen niedrige Beweggründe vor. „Der Mensch Alexander W. zählte nicht“, er habe ihn als Objekt wahrgenommen. Mario N. habe sich im Recht gesehen und sei sich den Konsequenzen seiner Tat – eine Gefängnisstrafe – bewusst gewesen. Das zeigen frühere Chatnachrichten an seinen Schwager in den USA, mit dem er sich politisch ausgetauscht habe. Dem Täter sei außerdem klar gewesen, dass seine Tat aufgezeichnet wurde. Er habe vorgetäuscht, ein ganz normaler Kunde in der Tankstelle zu sein. „Das Opfer rechnete nicht damit, dass ihm der Tod droht“, so die Richterin. Alexander W. hätte sich nicht schützen können, N. habe heimtückisch gehandelt.

Zeugen ebenfalls durch Tat geschadet

Zudem habe N. Dritte geschadet. Eine Zeugin etwa sei immer noch in psychologischer Behandlung, ein sechs Jahre alter Junge habe die Tat aus dem Auto verfolgt und drei Tage lang an „Schockfieber“ gelitten. Der Alkoholeinfluss, unter dem er zur Tatzeit stand, hätte keinen entscheidenden Einfluss gehabt, unter anderem, weil er keine „neurologischen oder motorischen Ausfallerscheinungen“ gezeigt habe.

In dem seit März laufenden Prozess war es nicht darum gegangen, Mario N. als Täter zu identifizieren. An seiner Schuld hatte es keine Zweifel gegeben. Er hatte sich am Morgen nach der Tat im September 2021 der Polizei gestellt und gestanden, Alexander W. getötet zu haben. Der Tathergang war dank umfangreichem Beweismaterial recht eindeutig zu rekonstruieren. Videoaufnahmen zeigen, wie Mario N. am Abend des 18. September um 19.45 Uhr die Tankstelle betritt, und zwei Sixpacks Bier kaufen will – ohne Maske. Alexander W. steht an der Kasse, weist ihn auf die Maskenpflicht hin, es kommt zum Streit. N. lässt das Bier wutentbrannt stehen.

Verteidigung: N. „war nicht Herr seiner Sinne“

Knapp eineinhalb Stunden später kehrt er in die Tankstelle zurück. Er stellt sich mit Maske und und mehreren Flaschen Bier in die Kassenschlange, wartet, bis er dran ist. Dann zieht er die Maske ab. Die Videoaufnahmen des Geschehens haben eine schlechte Tonqualität, aber Alexander W. sagt laut einer Sprachgutachterin vermutlich „Maske auf“, und „Mach‘ schon“. Mario N. ist unbeeindruckt. „Echt?“ soll er gefragt haben. Dann schießt er Alexander W. ins Gesicht. Anschließend begibt er sich nach draußen, nach Worten seines Verteidigers ganz so, „als hätte er gerade bei der Tankstelle bezahlt“.