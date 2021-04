Laut Medienberichten : Schüsse vor Krankenhaus in Paris – zwei Verletzte

Aktualisiert am

Schüsse vor Krankenhaus in Paris – zwei Verletzte

Laut Medienberichten sind in Paris in der Nähe eines Krankenhauses Schüsse gefallen. Zwei Menschen wurden demnach verletzt.

In Paris sind Medienberichten zufolge zwei Menschen in der Nähe eines Krankenhauses durch Schüsse verletzt worden. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, dass sich der Vorfall am Montagnachmittag vor dem Henry-Dunant-Krankenhaus im 16. Arrondissement im Südwesten der Hauptstadt ereignet habe. Dem TV-Sender BFM TV zufolge sei der Schütze auf der Flucht. Die Hintergründe des Vorfalls waren noch unklar. Die Polizei äußerte sich auf Nachfrage nicht.



