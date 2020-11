Angriff auf Synagoge? : Schüsse in Wien

In der Wiener Innenstadt sind am Montagabend in der Nähe einer Synagoge Schüsse gefallen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

In der Wiener Innenstadt sind Schüsse gefallen. Wie mehrere Medien berichten, ereignete sich der Vorfall am Montagabend in der Nähe einer Synagoge. Es gab zunächst widersprüchliche Angaben darüber, ob der Angriff der Synagoge galt. Die Polizei bestätigte zunächst nur einen Großeinsatz in dem Gebiet. Laut ersten Informationen soll ein bewachender Polizist angeschossen worden sein und in Lebensgefahr schweben, berichtete die „Kronen Zeitung“ am Montagabend. Der Täter sei auf der Flucht.

Indessen ruft die Polizei Wien Bewohner und Besucher auf, sich von öffentlichen Plätzen in der Innenstadt und dem Nahverkehr fernzuhalten. Es habe mehrere Schusswechsel gegeben, bei denen auch Menschen verletzt worden seien. Außerdem bittet die Polizei die Bevölkerung, keine Videos und Fotos von dem Tathergang zu teilen.

In den sozialen Netzwerken kursieren dennoch erste Bild- und Videoaufnahmen von der mutmaßlichen Schießerei. Darauf sind mehrere Personen zu sehen, die über den Schwedenplatz rennen. Im Hintergrund ertönen Schüsse. Der Platz befindet sich in unmittelbarer Nähe der Wiener Synagoge, laut der österreichischen Nachrichtenseite Kurier.at soll es sich jedoch nicht um einen Anschlag auf das jüdische Gotteshaus gehandelt haben: Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, sagte der Redaktion zufolge, dass sie derzeit von keinen Opfern aus den Reihen der jüdischen Gemeinde wüssten.

