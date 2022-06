Nordhessen : Zwei Menschen im Supermarkt erschossen

Aktualisiert am

Nach wenigen Minuten war die Polizei mit zahlreichen Kräften vor Ort. Eine Zeugin berichtet, dass ein Mann in einer Aldi-Filiale zunächst eine Frau verfolgt hatte. Der Landtag in Wiesbaden unterbricht seine Sitzung.

Ein Einsatzfahrzeug, Streifenwagen, der Polizei steht mit Blaulicht an einem Unfallort. Bild: Fotostand / Gelhot

In einem Lebensmittelmarkt im nordhessischen Treysa im Schwalm-Eder-Kreis sind am Dienstagmittag zwei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Die Polizei war binnen weniger Minuten mit zahlreichen Kräften vor Ort und sperrte das Gebiet um den Discounter großräumig ab. Die Hintergründe der Gewalttat waren zunächst unklar. Es deutet sich jedoch an, dass es sich um ein privates Motiv handeln könnte.

Wie mehrere Zeugen übereinstimmend berichteten, war der Schütze kurz nach 13 Uhr einer Frau in den Markt gefolgt. Dort habe er sie schließlich erschossen, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete. Eine dritte Person war nach derzeitigen Erkenntnissen nicht involviert.

Bei dem Schützen soll es sich um einen 58 Jahre alten Mann handeln, die Frau war laut Polizeiangaben 53 Jahre alt. In welcher Beziehung sie zueinander standen, dazu macht die Polizei derzeit keine Angaben.

Zuvor hatte die „Hessische Niedersächsische Allgemeine“ (HNA) unter Berufung auf eine Zeugin berichtet, dass der Mann in einer Aldi-Filiale zunächst eine Frau verfolgt habe. Diese rief demnach noch laut um Hilfe, wurde dann aber von ihrem Verfolger erschossen. Laut der Zeugin hätten viele Kunden zunächst gar nicht realisiert, was geschehen sei, es habe sich angehört, als sei ein Glas zerbrochen.

Dass es sich um eine mögliche Beziehungstat handele, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Sie teilte jedoch mit, es bestehe „keine Gefahr für die Bevölkerung“.

Landtag in Wiesbaden unterbricht Sitzung

Der Hergang der Tat soll nun vor allem über Zeugenaussagen und Videoaufzeichnungen aus dem Markt rekonstruiert werden. Die Spurensicherung wird voraussichtlich noch bis zum späten Abend, vielleicht auch noch bis in die Nacht, andauern. Für Zeugen und Betroffene sei eine Betreuungsstelle eingerichtet worden, schrieb die Polizei bei Twitter.

Die hessische Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) reagierte während einer Landtagssitzung auf die Nachricht und dankte den Einsatzkräften in Schwalmstadt. Wallmann sprach im Namen des Landtags den Angehörigen herzliches Beileid aus. Sie informierte die Abgeordneten zwischen zwei Reden in der Plenardebatte, die auf die Regierungserklärung von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) folgte.

Treysa gehört seit mehreren Jahrzehnten als größter Stadtteil zu Schwalmstadt, das rund 40 Autominuten östlich von Marburg entfernt liegt. In der Stadt leben etwa 18.000 Einwohner.