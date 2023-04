Bei Schüssen in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Alabama sind mindestens vier Menschen getötet worden. Zahlreiche weitere seien verletzt worden, hieß es in einer Erklärung der Polizei am Sonntagmorgen (Ortszeit), die US-Medien vorlag. Die Behörden machten keine Angabe zum Alter der Opfer, der sich am Samstagabend gegen 22.30 Uhr im Ort Dadeville ereignet hatte. Der lokale Fernsehsender WRBL meldete mit Verweis auf Ermittlerkreise, ein Teenager habe in dem Tanzstudio seinen 16. Geburtstag gefeiert.

Auch andere US-Medien hatten zuvor berichtet, dass es zu der Gewalttat möglicherweise bei einer Geburtstagsparty in einem Tanzstudio gekommen sei. Offen war demnach auch, ob der oder die Schützen gefasst wurden. In Medienberichten war von rund 20 verletzten Jugendlichen die Rede. Zu dem möglichen Motiv gab es keine offiziellen Angaben. Laut WRBL gingen die Ermittler davon aus, dass ein Streit eskalierte. Dadeville liegt etwa 70 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Montgomery.

Im nördlich von Alabama gelegenen Bundesstaat Kentucky ereignete sich am Samstagabend ebenfalls eine tödliche Schusswaffen-Attacke. In der größten Stadt Louisville seien Schüsse in eine Menschenmenge abgefeuert worden, teilte die Polizei am Samstagabend auf einer Pressekonferenz mit.

Mindestens zwei Menschen seien tödlich getroffen worden. Mindestens vier Menschen seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, einer von ihnen befinde sich in einem kritischen Zustand. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.