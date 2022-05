Bremerhaven : Schüsse an Schule: Polizei nimmt Mann fest

Aktualisiert am

Schüsse an Schule: Polizei nimmt Mann fest

Am Lloyd Gymnasium in Bremerhaven sind am Donnerstag Schüsse gefallen. Bild: ddp

An einer Schule in Bremerhaven fallen am Donnerstagmorgen Schüsse. Ein Mensch wird schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest.