Vereinigte Staaten : Schießerei bei Konzert in Washington

Plötzlich bricht in der Menge Panik aus. Hunderte Menschen, die sich am Sonntagabend zu einem Konzert im Zentrums Washingtons versammelt haben, rennen los, einige fallen dabei und verletzen sich. Die Polizei ruft Verstärkung. Wenig später kreisen Hubschrauber über dem ansonsten ruhigen Nordwesten der Stadt. Der Kern eines Ausgehviertels im Herzen der amerikanischen Hauptstadt wird abgeriegelt. Traurige Bilanz am Ende eines Sommerabends, an dem die Anwohner, die meisten von ihnen Afroamerikaner, den „Juneteenth“-Tag feiern wollten: Ein 15 Jahre alter Jugendlicher erlag seinen Verletzungen; ein Polizist und zwei weitere Passanten wurden angeschossen. Was zu der Schießerei führte, ist noch ungeklärt. Der Täter wurde am Montag weiter gesucht.

Polizeipräsident Robert Contee teilte noch am Sonntagabend am Tatort mit, bei dem von den Behörden nicht genehmigten Konzert sei es offenbar zu einem Streit gekommen, welcher die Panik auslöste. Während die Polizei die Veranstaltung auflöste und Sanitäter Personen versorgten, die sich in dem Getümmel verletzt hatten, fielen die Schüsse. Die Polizei stellte im Laufe des Abends mehrere Waffen sicher. Die Tatwaffe soll sich aber nicht darunter befunden haben. Bürgermeisterin Muriel Bowser teilte mit, ein Kind sei getötet worden bei einer Massenveranstaltung, die nicht professionell organisiert gewesen sei und zu der Leute Waffen mitgebracht hätten. Contee kündigte an, rechtliche Schritte gegen die Organisatoren des nicht genehmigten Konzerts würden geprüft.

Auf dem Moechella-Event sollte die Washingtoner Go-Go-Musik zelebriert werden, Funk-Musik, die in den sechziger und siebziger Jahren in der Hauptstadt entstanden war. 2019 hatte es ein Moechella-Konzert gegeben, auf dem gegen die Gentrifizierung des Stadtteils protestiert worden war. Am Sonntag kam man anlässlich des „Juneteenth“-Tags zusammen, an dem das Ende der Sklaverei gefeiert wird. Wie in vielen amerikanischen Städten hat auch in Washington die Schusswaffengewalt seit der Pandemie wieder zugenommen.