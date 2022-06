Salzgitter : Zwei Jugendliche nach Tod einer 15-Jährigen unter Tatverdacht

Salzgitter: Einsatzkräfte der Polizei stehen an einem Waldrand. Die Polizei hat bei der Suche nach einem 15 Jahre alten Mädchen in einer Grünanlage im niedersächsischen Salzgitter eine junge Frauenleiche gefunden. Bild: dpa

Nach dem Fund einer toten 15-Jährigen in Salzgitter gelten zwei Jugendliche als dringend tatverdächtig. Es handele sich um einen 13-Jährigen und einen 14-Jährigen, teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch mit.

„Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Hans Christian Wolters. Gegen den 14-Jährigen sei Haftbefehl wegen Mordes beantragt. Bei dem noch nicht strafmündigen 13-Jährigen ist nach Angaben der Behörde eine Inhaftierung nicht möglich, in seinem Fall wurde daher das Jugendamt eingeschaltet. Das Motiv für die Tat sei noch nicht endgültig geklärt, liege aber „im persönlichen Bereich“. Weitere Angaben machte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

Beamte hatte am Dienstag den Leichnam der jungen Frau bei einer intensiven Suchaktion in einer Grünanlage im Ortsteil Fredenberg entdeckt. Die rothaarige Schülerin wurde zuletzt in Jeans und Turnschuhen gesehen. Ihre Eltern hatten sie am Sonntagabend als vermisst gemeldet.

Am Dienstagmorgen hatten die Ermittler eine Beschreibung der Teenagerin herausgegeben und die Suche im Stadtteil Salzgitter-Fredenberg verstärkt. Mehrere Straßen wurden deshalb gesperrt. Die Beamten in Salzgitter waren von Kräften der Zentralen Polizeidirektion aus Hannover und der Diensthundestaffel unterstützt worden.