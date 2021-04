Betrüger in Kalabrien : Der König der Schwänzer

Die Operation der Finanzpolizei von Catanzaro trug den Namen „Teilzeit“. Was die Ermittler in der Hauptstadt der süditalienischen Region Kalabrien herausfanden, verdiente freilich stattdessen den Titel „Nullzeit“: Der heute 67 Jahre Verwaltungsangestellte Salvatore S. erhielt während der letzten 15 Jahre seiner Berufslaufbahn das volle Gehalt, ohne auch nur einen einzigen Tag zur Arbeit in die Klinik Pugliese-Ciaccio in Catanzaro zu kommen. Wie die Ermittler mitteilten, wurden dem Angestellten, den die italienischen Zeitungen zum „König der Schwänzer“ ausriefen, über die Jahre mehr als 538.000 Euro Gehalt fürs Nichtstun überwiesen. Wegen Betrugs, Amtsmissbrauchs und Erpressung muss er sich nun vor Gericht verantworten.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Zum letzten Mal zur Arbeit kam Salvatore S. demnach 2005. Einer Vorgesetzten, welcher schon zuvor das häufige Fehlen des Angestellten aufgefallen war, soll der Mann gedroht haben, ihren Angehörigen werde etwas zustoßen, sollte sie seine notorische Abwesenheit melden oder gar ein Disziplinarverfahren gegen ihn einleiten. Nachdem die leitende Mitarbeiterin der Personalabteilung die Klinik verlassen hatte, fiel deren Nachfolgern offenbar nicht auf, dass Salvatore S. auf der Gehaltsliste stand, aber niemals zur Arbeit kam. Ob der Betrüger Mitwisser oder Komplizen in der Personalabteilung hatte, soll nun ebenfalls vor Gericht geklärt werden. Neben Salvatore S. sind deshalb sechs ehemalige und gegenwärtige Mitarbeiter der Personalabteilung der Klinik angeklagt.

Rund 3000 Euro Monatsgehalt

Die Regierung in Rom hat 2016 ein Gesetz verabschiedet, das härtere Strafen gegen unbegründetes Fehlen am Arbeitsplatz vorsieht. In den aufgeblähten öffentlichen Verwaltungen waren zuvor wiederholt Fälle von Arbeitsscheu aufgedeckt worden. Ungeachtet ihrer häufig beklagten Ineffizienz werden in den öffentlichen Verwaltungen Italiens beachtliche Gehälter bezahlt. Beim „König der Schwänzer“ gingen anderthalb Jahrzehnte lang durchschnittlich rund 3000 Euro Monatsgehalt ein, ohne dass er sich bei der Arbeit blicken ließ.

Eine gewisse Berühmtheit erlangte auch ein Verkehrspolizist, der von heimlich installierten Sicherheitskameras dabei gefilmt worden war, wie er sich frühmorgens in Unterwäsche zur nahe gelegenen Polizeiwache begab, dort die elektronische Stechuhr betätigte und sich hernach wieder zu Hause ins Bett legte.