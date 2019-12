Saarland : Mann geht mit Machete auf Polizisten los

Aktualisiert am

In Neunkirchen läuft ein Mann auf die Polizei zu – erst mit einer Machete. Die lässt er dann fallen und greift in die Hosentasche. Daraufhin setzen die Beamten einen Taser ein.

Mit einer Machete bewaffnet hat ein Mann die Polizei im saarländischen Neunkirchen in Atem gehalten. Nachdem der Polizei eine Bedrohung mit einem Messer und einer Schusswaffe gemeldet worden war, rückte sie am Samstagabend mit mehreren Kommandos an.

Plötzlich sei ein 42 Jahre alter Mann mit einer etwa 60 Zentimeter langen Machete aus dem Haus getreten und auf einen Beamten zugelaufen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Trotz mehrmaliger Aufforderungen, das riesige Messer fallenzulassen, lief der Bewaffnete zunächst weiter auf den Polizisten zu, der eine Schusswaffe auf ihn richtete. Als der Angreifer stehen blieb, wechselte der von ihm bedrohte Polizist seine Waffe gegen einen Taser. Zwar ließ der 42-Jährige dann die Machete fallen, griff dann aber zur Hosentasche, in der sich laut Polizei „deutlich sichtbar eine Pistole befand“. Daraufhin löste der Beamte den Taser aus, so dass der Angreifer mithilfe weiterer Einsatzkräfte gefesselt werden konnte.

Der alkoholisierte Mann wurde bis zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Den Angaben zufolge hatte er während des gesamten Einsatzes die Polizeibeamten beleidigt und bedroht.