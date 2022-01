Tödlicher Schuss beim Dreh : „Rust“-Waffenmeisterin reicht Klage gegen Waffenverleih ein

Auf der Bonanza Creek Ranch in New Mexico fanden die Dreharbeiten statt, bei denen sich im Oktober 2021 ein Schuss löste und eine Kamerafrau tödlich verletzte. Bild: AFP

Die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez, bei den Dreharbeiten des Westerns „Rust“ für Revolver und Munition verantwortlich, macht den Waffenverleiher Seth Kenney für den tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins verantwortlich. In einer Klage gegen Kenney, der in New Mexico und Arizona einen Verleih für Waffen und Filmrequisiten betreibt, gab die Vierundzwanzigjährige am Mittwoch an, er habe ihr eine Mischung aus scharfer Munition und Platzpatronen zur Verfügung gestellt.

„Hannah und die gesamte Filmcrew haben sich aber auf die Darstellung des Beklagten verlassen, dass er nur Platzpatronen geliefert hatte“, heißt es in der Klageschrift vor einem Gericht in New Mexico. Auf einer Filmranch des Bundesstaats war die Kamerafrau Hutchins am 21. Oktober von einer Kugel getroffen worden, als der Schauspieler Alec Baldwin bei einer Probeszene Grifftechniken übte. Die 42 Jahre alte gebürtige Ukrainerin starb später im Krankenhaus.

Nach Vorwürfen zu Gutierrez‘ sorglosem Umgang mit Waffen am Set schob die Waffenmeisterin in ihrer 24 Seiten langen Klageschrift auch Baldwin und den Regieassistenten Dave Halls eine Mitschuld zu. Baldwin, Hauptdarsteller und Mitproduzent, habe immer wieder Übungsstunden ausfallen lassen. Halls soll versäumt haben, Revolver und Munition zu kontrollieren, bevor er Baldwin die Waffe am 21. Oktober mit dem Hinweis „Cold gun“, ein Hinweis auf Platzpatronen, reichte.