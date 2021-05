Aktualisiert am

In Russland : Mehrere Tote bei Schusswaffenangriff in Schule

Bewaffnete Einsatzkräfte betreten die Schule in der russischen Stadt Kasan. Bild: dpa

Bei einem Schusswaffenangriff in einer Schule in der russischen Stadt Kasan sind mehrere Menschen getötet worden. Schüler sollen versucht haben, sich durch Sprünge aus Fenstern in Sicherheit zu bringen.