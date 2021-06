34 Jahre alte Frau : Russische Behörden nehmen nach Tod von US-Studentin Mordverdächtigen fest

Aktualisiert am

Seit Dienstagabend galt eine amerikanische Studentin in Russland als vermisst. Nun wurde ihre Leiche gefunden und ein Tatverdächtiger festgenommen. Möglicherweise war die Frau zu ihm ins Auto gestiegen.

Die russischen Behörden haben nach dem Tod einer US-Studentin einen Mann wegen Mordverdachts festgenommen. Die Leiche der „vermissten ausländischen Studentin“ sei gefunden und ein 1977 geborener Mann aus Nischni Nowgorod festgenommen worden, teilte das für schwere Straftaten zuständige russische Ermittlungskomitee am Samstag mit. Der Verdächtige sei bereits mehrfach wegen schwerer Verbrechen verurteilt worden.

Die 34 Jahre alte Frau wurde seit Dienstagabend vermisst, nachdem sie ihre Wohnung im westrussischen Nischni Nowgorod verlassen und mutmaßlich ins Auto eines Fremden gestiegen war. In ihrer letzten Textnachricht an ihre Mutter schrieb die Frau: „Im Auto mit einem Fremden. Ich hoffe, dass ich nicht entführt werde.“

Ihrer Mutter zufolge hatte die Vierunddreißigjährige es wegen eines Problems mit einer Krankenhausrechnung eilig. Möglicherweise habe sie deshalb nicht auf ihre Uber-Fahrt gewartet, sondern sei per Anhalter gefahren, sagte die Mutter am Freitag dem US-Radiosender NPR. Die junge Frau war demnach 2019 für ein Jura-Masterstudium von Kalifornien nach Nischni Nowgorod gezogen. Im Anschluss wollte sie in die USA zurückkehren, um dort als Anwältin zu arbeiten.