Erschossenes Run-DMC-Mitglied : Mordfall Jam Master Jay nach knapp 18 Jahren gelöst

Der Mord an Jam Master Jay, dem DJ der amerikanischen Hiphop-Gruppe Run-DMC, scheint nach fast 18 Jahren aufgeklärt. Die Bundesstaatsanwaltschaft in New York teilte am Montag mit, Anklage gegen zwei mutmaßliche Täter erhoben zu haben. Einer der Verdächtigen sitzt bereits wegen eines anderen Verbrechens im Gefängnis. Sein mutmaßlicher Komplize wurde am Sonntag in New York verhaftet.

Die Männer sollen Jam Master Jay Ende Oktober 2002 in seinem Tonstudio 24/7 im Stadtteil Queens besucht haben, um zehn Kilogramm Kokain abzuholen – dann soll es zu Streit gekommen sei. Laut Anklage gab einer der Verdächtigen daraufhin den tödlichen Schuss auf den 37 Jahre alten Musiker ab. „Sie haben ihn kaltblütig getötet“, sagte Seth DuCharme, der Bundesstaatsanwalt für den Östlichen Bezirk von New York.

Jason Mizell, wie Jam Master Jay bürgerlich hieß, hatte Run-DMC 1983 mit Darryl McDaniels und Joseph Simmons in Queens gegründet. Nachdem die Band schon in den Jahren vor der Gewalttat wegen Drogen, Alkohol und Streitereien eher selten zusammen produziert hatte, löste sich Run-DMC nach dem Tod des DJs schließlich auf.