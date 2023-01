Nach 18 Jahren Haft : Moshammers Mörder wird in den Irak abgeschoben

Nach gerade einmal 48 Stunden war der Mordfall Moshammer im Januar 2005 geklärt: Der Vergleich einer DNA-Spur vom Tatort mit der DNA-Analysedatei beim ­Bundeskriminalamt verwies auf einen 25 Jahre alten Iraker. Der verschuldete Aushilfskoch stand unter Verdacht, den als „Modezar“ berühmt gewordenen Rudolph Moshammer in dessen Haus in Grünwald ermordet zu haben.

Moshammer hatte den jungen Mann zuvor in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs angesprochen, als er mit seinem Rolls-Royce unterwegs war. In Moshammers Haus soll es zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Laut Urteil erdrosselte der Iraker Moshammer mit einem Stromkabel, um ihn auszurauben. Der Mann, der im Jahr 2001 nach Deutschland gekommen war, hatte angegeben, Moshammer habe die vereinbarten 2000 Euro nicht zahlen wollen. In seiner Vernehmung hatte er auch beklagt, dass er so arm sei und andere so reich.

Das Landgericht München I unter dem Vorsitzenden Richter Manfred Götzl (der Jahre später Beate Zschäpe verurteilte) verhängte im November 2005 eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und Raubes. Auch wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt.

Er darf nie wieder nach Deutschland einreisen

Nun wurde bekannt, dass der Iraker in Kürze in sein Herkunftsland abgeschoben werden soll – nachdem er 18 Jahre seiner Haftzeit verbüßt hat. Im Irak ist er dann ein freier Mann. Die 18 Jahre gelten als „Mindestver­büßungsdauer“, bevor die vorzeitige Haftentlassung in Betracht gezogen werden kann. Die Staatsanwaltschaft München I hatte aber nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur eine Entlassung aus der Haft zur Rest­strafenbewährung innerhalb Deutschlands abgelehnt. Ein Gutachter habe den Verurteilten als noch nicht reif für eine Entlassung eingestuft, da es ­keinen „sozialen Empfangsraum“ gebe.

Für eine Abschiebung direkt aus der Haft heraus hatte sich die Staats­anwalt­schaft demnach jedoch offen gezeigt. Allerdings darf der Iraker für den Rest seines Lebens nicht mehr nach Deutschland einreisen. Eine entscheidende Hürde auf dem Weg zur Rückführung in den Irak war die Anerkennung seiner Identität durch die irakischen Behörden. Nach Angaben des bayerischen Landesamts für Asyl und Rückführungen vom Donnerstag liegt inzwischen das für eine Rückführung notwendige Passersatzpapier vor. Sie seien nun „in enger Kooperation mit der Bundespolizei, der Justiz und den irakischen Behörden zur Organisation und Durchführung eines zeitnahen Rückführungsfluges des Betroffenen“.

Der Fall des Irakers ist nach den Angaben seit „mehreren Jahren“ im Blick der zuständigen Ausländer­behörden. Im Juni 2022 hätten die Behörden mit der formalen Klärung der Identität des Manns begonnen. Dazu gehörte auch seine Anhörung vor einer Delegation aus dem Irak. Diese Anhörung – „ein wichtiger Zwischenschritt“ – habe im November 2022 stattgefunden. Die Rückführung von ausreisepflichtigen Straftätern sei „zu jedem Zeitpunkt ein wichtiges An­liegen“ für das Landesamt.