Fahrer von Volkmarsen : Tatverdächtiger war früher bereits straffällig

In Volkmarsen ist ein Autofahrer in den Rosenmontagsumzug gefahren. Es gibt 30 Verletzte, darunter sieben Schwerverletzte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Auch eine zweite Person wurde festgenommen.

Polizisten untersuchen in den Abendstunden das Fahrzeug, das in die Menschenmenge gesteuert wurde. Bild: Reuters

Am Montag ist ein Mann im nordhessischen Volkmarsen in den Rosenmontagszug gefahren und hat 30 Personen verletzt, davon sieben schwer, sagte der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill. Etwa zehn der Verletzten seien Kinder, sagte am Montagabend der hessische Innenminister Peter Beuth. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer unter Vorsatz gehandelt habe. Das hessische Innenministerium wollte einen Anschlag „aufgrund der Situation vor Ort“ noch nicht ausschließen. Die Opfer seien in unterschiedliche Krankenhäuser in der Region und weit darüber hinaus gebracht worden.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und die hessische Polizei ermitteln gegen den mutmaßlichen Fahrer, einen 29 Jahren deutschen Staatsangehörigen aus Volkmarsen, der dringend verdächtig ist. Das schrieb die Generalstaatsanwaltschaft am Montagabend in einer Stellungnahme.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sei der Mann gegen 14.45 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschengruppe in Volkmarsen gefahren. Die Lage werde vom Polizeipräsidium Frankfurt aus geführt. Das ist bei größeren Einsätzen in Hessen üblich – vor allem immer dann, wenn es sich um einen Terrorverdacht handelt.

Der Tatverdächtige ist nach Informationen des hessischen Innenministeriums zurzeit nicht vernehmungsfähig. Er befindet sich derzeit aufgrund der Verletzungen in ärztlicher Behandlung. Der Beschuldigte soll dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, sobald dies sein Gesundheitszustand zulässt. Die Deutsche Presse-Agentur berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass der Fahrer des Autos den Behörden nicht als Extremist bekannt war. Demnach sei er in der Vergangenheit durch Beleidigung, Hausfriedensbruch und Nötigung aufgefallen.

Der Generalstaatsanwalt sagte, dass der Fahrer nicht betrunken gewesen sei. Möglicherweise habe er aber Drogen konsumiert. Zuvor hatte es aus Ermittlerkreisen geheißen, dass er stark alkoholisiert gewesen sei. Außer dem Fahrer wurde in Volkmarsen noch eine weitere Person festgenommen. Auch die zweite Person soll laut Ermittlern „an der Tat ebenfalls beteiligt gewesen sein“. Weitere Informationen machten die Behörden nicht.

Merkel und Bouffier reagieren bestürzt

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zeigte sich erschüttert. „Ich bin schockiert über diese schlimme Tat“, erklärte Bouffier. Er bitte darum, „nicht über mögliche Motive zu spekulieren“. Dies sei die Stunde der Ermittler, die mit Hochdruck an der Aufklärung der Gewalttat arbeiteten.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reagierte bestürzt. „Meine Gedanken sind bei den Verletzten von Volkmarsen und ihren Angehörigen“, ließ Merkel über die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei Twitter erklären. „Ich wünsche allen baldige und vollständige Genesung.“ Die Kanzlerin richtete zudem der Polizei und allen medizinischen Einsatzkräften ihren „herzlichen Dank“ aus. Hessens Innenminister Beuth sagte: „Es ist einfach nur eine furchtbare, eine schreckliche Tat, die begangen wurde an Menschen, die unbeschwert einfach nur Karneval feiern wollten.“

Wie die Polizei Westhessen auf Twitter mitteilte, wurden alle in Hessen stattfindenden Fastnachtsumzüge abgebrochen. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Das bestätigte auch die Polizei in Frankfurt gegenüber der F.A.Z. Davon betroffen sind offenbar nicht die Karnevalsumzüge am Dienstag.

In Mainz hingegen hat die Polizei in einer Pressemitteilung versichert, die Einsatzkräfte beim städtischen Umzug kurz nach dem Vorfall sensibilisiert zu haben. Drohnen, die bisher zur Überwachung des Veranstaltungsraums genutzt werden, würden nun „explizit für den Bereich an den Zufahrtsstraßen und Rändern des Veranstaltungsraumes eingesetzt“. So wolle man auffällige „Fahrzeugbewegungen“ frühzeitig erkennen.

Die Polizei Nordhessen hat ein Hinweisportal eingerichtet. Man appelliere an alle, die Bilder und Videos aus Volkmarsen haben, sich mit Spekulationen zurückzuhalten und keine dieser Aufnahmen zu verbreiteten, hieß es auf Twitter.

Laut dem „Hessischen Rundfunk“ berichtete ein Augenzeuge, das Auto sei etwa 30 Meter weit in die Menge gefahren, bis es zum Stehen gekommen sei. Fotos auf sozialen Netzwerken zeigen Einsatzwagen nahe eines Supermarktes.

Volkmarsen ist eine Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit rund 6800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt.