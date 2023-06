Aktualisiert am

Nach Todesfahrt in Italien

Nach Todesfahrt in Italien :

Nach Todesfahrt in Italien : YouTuber sollen während Tod des Jungen weiter gefilmt haben

Nach einem tödlichen Unfall in Rom werden immer mehr Details zu den Verursachern bekannt. Die vier jungen Leute betreiben einen populären YouTube-Kanal. Einer von ihnen soll nach der Kollision einfach weiter gefilmt haben.

Der Smart nach der Kollision mit dem Lamborghini-SUV am Mittwoch Bild: AFP

Die Serie von tödlichen Verkehrsunfällen junger Fahrer, die in Italien als „strage“ (Massaker) bezeichnet werden, hat nahe Rom eine tragische Fortsetzung gefunden. Beim Zusammenstoß eines Lamborghini- Urus-SUV mit einem Smart wurde am Mittwochnachmittag ein fünf Jahre alter Junge tödlich verletzt. Seine 29 Jahre alte Mutter und die drei Jahre alte Schwester wurden mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Als der Vater des getöteten Jungen von dem Zusammenstoß erfuhr, eilte er vom nahen Wohnhaus der Familie zum Unfallort. Augenzeugen und Polizisten mussten ihn davon abhalten, auf den Fahrer des Lamborghini loszugehen.

Der Unfall ereignete sich in dem Wohngebiet Casal Palocco zwischen Rom und dem Seebad Lido di Ostia. Die vier Insassen des Sportwagens waren zwischen 20 und 23 Jahre alt und blieben unverletzt. Beim Drogentest des 20 Jahre alten Lenkers wurden Rückstände von Cannabis festgestellt. Gegen ihn wurde Anklage erhoben wegen des Verdachts des Totschlags im Straßenverkehr.

Den Fahrern folgen mehr als 600.000 Abonnenten

Die jungen Leute aus Ostia hatten sich den SUV für eine YouTube-Challenge geliehen: Sie wollten mit ihren Handys und mit im Fahrzeug montierten GoPro-Kameras dokumentieren, wie sie 50 Stunden lang, ohne Unterbrechung, durch Rom und die Vororte der Hauptstadt kutschieren. Dabei wechselten sie sich am Steuer ab. Den Mietpreis von etwa 1500 Euro pro Tag sollen die jungen Leute im Namen ihrer gemeinsam geführten GmbH „The Borderline“ in bar bezahlt haben. Seriöse Mietwagenunternehmen verlangen gewöhnlich, dass Fahrer mindestens 25 Jahre alt sind und mit einer Kreditkarte bezahlen, wenn sie Luxusfahrzeuge wie einen Lamborghini Urus ausleihen wollen.

Nach Medienberichten verzeichnete „The Borderline“ im vergangenen Jahr mit allerlei auf YouTube und anderen Kanälen veröffentlichten Challenges einen Umsatz von 191.000 Euro und machte 41.000 Euro Gewinn. Der YouTube-Kanal von „The Borderline“ hat mehr als 600.000 Abonnenten, auf TikTok folgen den jungen Leuten etwa 260.000 Accounts. Die Tageszeitung „La Repubblica“ berichtete am Sonntag, dass der YouTube-Kanal von „The Borderline“ in den Tagen seit dem Unfall vermehrten Zulauf gefunden hat. Durch die Beteiligung an den vermehrten Werbeeinnahmen von YouTube soll die GmbH der jungen Leute aus Ostia einen zusätzlichen Umsatz von 6000 Euro generiert haben.

Derweil versuchen die Behörden zu ermitteln, was auf den knapp fünf Dutzend Videos zu sehen war, die seit dem Unfall von den Betreibern von „The Borderline“ gelöscht wurden. Bei YouTube scheint man unterdessen keinen Anlass zu sehen, den Kanal der Todesfahrer zu sperren. Die Polizei beschlagnahmte die Handys sowie die Kameras der jungen Leute und durchsuchte am Wochenende die Wohnungen der vier Betreiber der GmbH. Augenzeugen berichteten, dass einer der Insassen des Lamborghini auch die Szene nach dem Unfall filmte, während Sanitäter und Notärzte die Verletzten aus dem Kleinwagen versorgten und den fünf Jahre alten Jungen wiederzubeleben versuchten.

Mehr zum Thema 1/

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu dem Unfall, als die Mutter mit ihren beiden Kindern in dem Kleinwagen nach links von einer Vorfahrtsstraße in eine Seitenstraße abbiegen wollte. Der SUV soll ein vor der Kreuzung stehendes Fahrzeug, welches für den Smart gehalten hatte, überholt haben und ungebremst mit dem Smart kollidiert sein.

Vize-Regierungschef und Verkehrsminister Matteo Salvini sagte, die Politik könne zwar härtere Strafen für schwere Verkehrsdelikte beschließen, angesichts „solcher Dummheit“ sei man aber letztlich machtlos. Einige Politiker forderten eine strengere Kontrolle von potentiell gefährlichen Challenges durch Plattformen wie YouTube.