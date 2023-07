Aktualisiert am

Festnahme in USA : Ein Serienmörder wie er im Buche steht

Rex Heuermann leitete ein Architekturbüro in Manhattan und lebte mit seiner Familie in einem hübschen Bungalow. Bis ihn die Polizei festnahm. Denn der 59-Jährige soll ein Serienmörder sein. Seine Frau hat inzwischen die Scheidung eingereicht.

Das Muster, nach dem der Mörder seine Opfer in der Nähe der Spielerstadt Atlantic City abgelegt hatte, ließ den Verdacht auf einen Serientäter mit krankhaften sexu­ellen Phantasien aufkommen. Die Leichen der Prostituierten Tracy Ann ­Roberts, Kim Raffo, Molly Jean Dilts und Barbara Breidor, die im Herbst 2006 in einem Entwässerungsgraben am Black Horse Pike gefunden wurden, lagen mit dem Gesicht im Wasser, waren angezogen, trugen aber keine Schuhe und Strümpfe.

Den Ermittlern in New Jersey fiel auch auf, dass der Mörder die Körper in einer Reihe, jeweils 60 Meter von­einander entfernt, platziert hatte. Die Köpfe seiner Opfer hatte er dabei sorgsam nach Osten ausgerichtet. Wie Forensiker damals vermuteten, hatte der „Eastbound Strangler“ für seine Opfer eine Art Grabstätte angelegt – nachdem er sie bei brutalen sexuellen Praktiken erdrosselt hatte.