Diebstahl im Grünen Gewölbe : „Voll der krasse Diamant!“

Die Sache ist natürlich abgesprochen, das ist allen Prozessbeteiligten am Dienstag klar. Gleich zu Beginn der Verhandlung hat­te Abdul-Majed Remmo, der Jüngste der Angeklagten, den Verständigungsvorschlag des Gerichts abgelehnt, der Straf­rabatt im Gegenzug für die Rückgabe eines Teils der Beute und umfassende Geständnisse vorsieht. Vier Angeklagte haben dem Vorschlag zugestimmt. Der Erste, der an diesem Tag redet, ist Rabieh Remmo, der Älteste der sechs Angeklagten. Er hatte bereits zu Beginn des Prozesses als Einziger erklärt, an den Vorbereitungen beteiligt gewesen, aber vor dem Einbruch ausgestiegen zu sein. Das war insofern er­staunlich, weil damit klar war, dass der Remmo-Clan, dem alle Angeklagten angehören, etwas mit dem millionenschweren Diebstahl aus dem Grünen ­Ge­wölbe in Dresden zu tun haben musste.

Am Dienstag beginnt Rabieh Remmo mit den Worten „Hohes Gericht“. Er liest selbst seine Erklärung vor, in der nun doch alles ganz anders gewesen sein soll. „Mein Tatbeitrag war deutlich größer“, sagt er. „Ich war in der Tatnacht nicht nur in Dresden, sondern auch selbst in den Räumen des Grünen Gewölbes.“ Das klingt nach ei­nem Donnerschlag, denn bisher war es nicht gelungen, aufzuklären, welche zwei Täter in der Schatzkammer waren und die 21 Schmuckstücke im Wert von 114 Millionen Euro gestohlen haben.