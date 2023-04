Aktualisiert am

Nach Urteil : Remmo-Clan soll Villa in Berlin räumen

Ein Gericht in Berlin hat am Donnerstag ein Urteil gegen die Clankriminalität gefällt. Das Amtsgericht Neukölln urteilte am Donnerstag, dass die Mieter einer Villa im Stadtteil Buckow ausziehen müssen – laut Medien handelt es sich um Mitglieder des Remmo-Clans, dessen Angehörigen zahlreiche Straftaten vorgeworfen werden. Das Gericht gab mit dem Urteil der Räumungsklage der Eigentümerin, dem Land Berlin, statt.

Wegen nicht gezahlter Miete verurteilte das Amtsgericht Neukölln die Beklagte zudem zur Zahlung eines Geldbetrags von 6800 Euro. Eine nachträglich angebaute Terrasse und ein ebenfalls angebautes Gebäude muss die Beklagte – entgegen der Forderung des Klägers – jedoch nicht beseitigen.

Gegen das Urteil kann noch Berufung vor dem Berliner Landgericht eingelegt werden.