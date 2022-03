Aktualisiert am

Wie Berlin-Neukölln die Remmos loswerden will

Räumungsklage für Clan-Villa : Wie Berlin-Neukölln die Remmos loswerden will

Die Polizei ist regelmäßig vor Ort: Familiensitz der Remmos in dem Neuköllner Ortsteil Buckow Bild: Jörg Bergmann/Bild

Ein Glück, dass der steinerne Frauenkopf über dem Portal des Amtsgerichts Neukölln die Augen verbunden hat. Justitia ist bekanntlich blind. Anders ließe sich auch nicht übersehen, dass das popelige Räumungsverfahren, das an diesem Donnerstag in Saal 218 verhandelt wird, von beträchtlicher symbolischer Bedeutung ist. Ob es sich allerdings um eine weitere Eskalationsstufe im Kampf des Staates gegen Clankriminalität handelt oder eher um eine Posse – das wird auch an diesem Tag unklar bleiben.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Im Eingang des Amtsgerichts haben bewaffnete Polizisten mit dicken Schutzwesten Position bezogen, ein knappes Dutzend Journalisten ist gekommen. Die Klage betrifft schließlich den Remmo-Clan (je nach Schreibweise auch Rammo), also ausgerechnet jene arabischstämmige Berliner Großfamilie, deren kriminelle Mitglieder für besonders gewinnträchtige und aufsehenerregende Taten verantwortlich zeichnen.