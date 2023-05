Aktualisiert am

In Recklinghausen : Kinder finden Leiche an Schulhof

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. (Symbolbild) Bild: dpa

Am Montagmorgen haben Grundschüler in Recklinghausen eine Leiche entdeckt. Eine Mordkommission ermittelt. Der Unterricht an der betroffenen Schule fiel aus.